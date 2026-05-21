Самое ожидаемое событие первой половины 2026 года в мире бокса зазвучит на украинском в странах, где находится большое количество наших соотечественников. Трансляция будет доступна по принципу pay-per-view, сообщает 24 Канал.

Как посмотреть бой Усик – Верховен на MEGOGO за рубежом?

Медиасервис MEGOGO покажет не только сам бой, но и весь андеркард в Чехии и Польше, начиная с 18:00 по местному времени 23 мая.

К приобретению прав на трансляцию компанию побудил запрос украинских зрителей, которые сейчас проживают на территории европейских государств и хотели бы иметь доступ к топовому спортивному контенту на своем родном языке.

Для доступа к просмотру поединка нужно будет заплатить: 79,99 польских злотых или 461 чешскую крону.

На украинском языке бой трехкратного абсолютного чемпиона мира по боксу и "Короля кикбоксинга" на уникальной арене в египетской Гизе будут комментировать Сергей Лукьяненко и Дмитрий Аветисян.

Что известно о бое Александр Усик – Рико Верховен?

Это будет возвращение Александра Усика на ринг после довольно длительного периода ожидания нового соперника – последний раз украинец дрался в июле 2025 года с Даниэлем Дюбуа.

Рико Верховен не является профессиональным боксером: он сделал карьеру в кикбоксинге, где долгое время оставался чемпионом мира в хевивейте. За все время голландец лишь однажды дрался по правилам бокса.

Поединок получил название "Слава в Гизе", поскольку состоится на уникальной арене, построенной возле древних египетских пирамид. Это впервые Египет будет принимать бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе.

На кону будет стоять пояс Усика по версии WBC. WBA засчитает победу Александра как добровольную защиту, а IBF угрожает отобрать у него пояс в случае поражения.