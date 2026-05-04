Бой Усик – Верховен официально покажет Киевстар ТВ

Украинский боксер Александр Усик проведет поединок 23 мая в Египте. Его соперником станет нидерландский кикбоксер Рико Верховен.

Официальным международным транслятором боя определен DAZN. В Украине этот поединок официально будет транслировать платформа Киевстар ТВ, сообщает их сайт.

Что известно о трансляции боя Усика в Украине?

Трансляция этого боя с украинским комментарием будет доступна на платформе Киевстар ТВ, которая является официальным транслятором события в Украине.

Посмотреть поединок можно в пакете Премиум HD или на аналогичных тарифах с расширенным доступом к спортивному контенту и телеканалам.

На платформе также будет доступен полный вечер бокса, а накануне зрители смогут увидеть дополнительный контент: пресс-конференцию 21 мая и взвешивание 22 мая на специальном канале Киевстар ТВ "Усик – Верховен".

Что известно о бое Усика против Верховена?

Поединок назначен на 23 мая 2026 года.

Для украинского боксера это будет первый бой после победного нокаута в реванше против Даниэля Дюбуа в июле 2025 года.

Бой состоится в египетской Гизе, а ринг будет расположен непосредственно возле знаменитых пирамид. На кону будут стоять титулы WBC и The Ring в супертяжелом весе. Всемирный боксерский совет (WBC) официально утвердил этот поединок как добровольную защиту титула Усика. Встреча пройдет по классическим правилам бокса и рассчитана на 12 раундов.

Рико Верховен – известная звезда кикбоксинга, который на протяжении многих лет держал титул чемпиона организации GLORY. На профессиональном боксерском ринге он провел лишь один поединок в 2014 году, одержав победу нокаутом над Яношем Финферой.

Стоимость билетов на бой колеблется от 2 100 до 5 800 египетских фунтов, что примерно соответствует 1 900 – 4 750 гривен.