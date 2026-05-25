Синяки, гематомы и 76 ударов в голову: как выглядят Усик и Верховен после боя
25 мая, 13:06
Синяки, гематомы и 76 ударов в голову: как выглядят Усик и Верховен после боя

Александра Власова

В субботу, 23 мая, в Египте возле пирамид Гизы состоялся поединок. В нем встретились украинский боксер Александр Усик и нидерландский кикбоксер Рико Верховен.

На следующий день после противостояния спортсмены показали на лице заметные гематомы. Также у них были выраженные синяки, сообщает 24 Канал.

Как выглядят Усик и Верховен после боя?

Усик пообщался с журналистами в бейсболке, которая частично скрывала лоб, однако следы от ударов на лице скрыть не удалось. Этот бой стал одним из самых тяжелых в карьере украинца.

В то же время опубликовали видео с Верховеном, где заявил о возможной апелляции на результат поединка. На его лице также видны сильные повреждения, больше всего в области лба и левой щеки.

Статистика ударов (Compubox)

Характер встречи подтверждают цифры компьютерной статистики:

  • Общие попадания: Верховен нанес 113 ударов, тогда как Усик ответил 112 точными попаданиями (из 499 попыток).

  • Удары в голову: Александр принял на себя 76 точных ударов в голову (16 джебов и 60 силовых).

  • Удары по корпусу: Нидерландец направил в туловище украинца 37 точных ударов.

  • Джебы: Преимущество за украинцем – 23 точных джеба из 236 попыток (9,7%) против 20 у Рико из 265 попыток (7,5%).

  • Силовые удары: Верховен имел минимальное преимущество – 93 попадания из 243 попыток (38,3%). Усик ответил 89 точными силовыми ударами.

