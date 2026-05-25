Синяки, гематомы и 76 ударов в голову: как выглядят Усик и Верховен после боя

В субботу, 23 мая, в Египте возле пирамид Гизы состоялся поединок. В нем встретились украинский боксер Александр Усик и нидерландский кикбоксер Рико Верховен.

На следующий день после противостояния спортсмены показали на лице заметные гематомы. Также у них были выраженные синяки, сообщает 24 Канал.

Как выглядят Усик и Верховен после боя?

Усик пообщался с журналистами в бейсболке, которая частично скрывала лоб, однако следы от ударов на лице скрыть не удалось. Этот бой стал одним из самых тяжелых в карьере украинца.

Вид Александра Усика после боя: смотрите видео

В то же время опубликовали видео с Верховеном, где заявил о возможной апелляции на результат поединка. На его лице также видны сильные повреждения, больше всего в области лба и левой щеки.

Статистика ударов (Compubox)

Характер встречи подтверждают цифры компьютерной статистики: