Синяки, гематомы и 76 ударов в голову: как выглядят Усик и Верховен после боя
В субботу, 23 мая, в Египте возле пирамид Гизы состоялся поединок. В нем встретились украинский боксер Александр Усик и нидерландский кикбоксер Рико Верховен.
На следующий день после противостояния спортсмены показали на лице заметные гематомы. Также у них были выраженные синяки, сообщает 24 Канал.
Смотрите также Усик нокаутировал Верховена в бою за титул чемпиона WBC
Как выглядят Усик и Верховен после боя?
Усик пообщался с журналистами в бейсболке, которая частично скрывала лоб, однако следы от ударов на лице скрыть не удалось. Этот бой стал одним из самых тяжелых в карьере украинца.
Вид Александра Усика после боя: смотрите видео
В то же время опубликовали видео с Верховеном, где заявил о возможной апелляции на результат поединка. На его лице также видны сильные повреждения, больше всего в области лба и левой щеки.
Статистика ударов (Compubox)
Характер встречи подтверждают цифры компьютерной статистики:
Общие попадания: Верховен нанес 113 ударов, тогда как Усик ответил 112 точными попаданиями (из 499 попыток).
Удары в голову: Александр принял на себя 76 точных ударов в голову (16 джебов и 60 силовых).
Удары по корпусу: Нидерландец направил в туловище украинца 37 точных ударов.
Джебы: Преимущество за украинцем – 23 точных джеба из 236 попыток (9,7%) против 20 у Рико из 265 попыток (7,5%).
Силовые удары: Верховен имел минимальное преимущество – 93 попадания из 243 попыток (38,3%). Усик ответил 89 точными силовыми ударами.