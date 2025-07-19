Охранник Усика грубо ударил фаната по руке: украинец вступился за болельщика

Александр порадовал достойной реакцией на действия своего охранника. Боксер вступился за фаната, который хотел сделать с ним фото.

В Лондоне продолжается грандиозный вечер бокса. Хедлайнером события станет бой Усик – Дюбуа 2 за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, сообщает 24 Канал.

Следите с нами Бой Усик – Дюбуа 2: смотреть онлайн-трансляцию реванша за звание абсолютного чемпиона мира

Что сделал Усик?

Боксеры уже прибыли на стадион "Уэмбли", где и проходит событие. Перед этим Усик оказался среди толпы фанатов, которые хотели сделать с ним совместное фото.

Во время этого произошло интересное событие. Один из болельщиков протянул руку в сторону Усика в попытке вызвать на фото. На это движение отреагировал охранник украинского боксера.

Он грубо ударил по ней, чтобы фанат убрал ее. Но Усик заметил это и вступился за болельщика, адресовав охраннику слова: "Осторожнее, пожалуйста".

Как Усик вступился за фаната: смотреть видео

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Напомним, что на кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. Сейчас Усику принадлежат четыре из пяти поясов (WBA, WBC, WBO, IBO), тогда как Дюбуа является чемпионом по версии IBF.

Соперники уже встречались между собой в августе 2023 года. Тогда украинец одержал победу нокаутом в девятом раунде. В целом же Александр выиграл все 23 поединка на профессиональном уровне, тогда как у Дюбуа 22 победы в 24 боях.