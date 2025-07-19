У Лондоні триває грандіозний вечір боксу. Хедлайнером події стане бій Усик – Дюбуа 2 за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі, повідомляє 24 Канал.

Слідкуйте з нами Бій Усик – Дюбуа 2: дивитися онлайн-трансляцію реваншу за звання абсолютного чемпіона світу

Що зробив Усик?

Боксери вже прибули на стадіон "Вемблі", де і проходить подія. Перед цим Усик опинився серед натовпу фанатів, які хотіли зробити із ним спільне фото.

Під час цього сталась цікава подія. Один із вболівальників простягнув руку в бік Усика у спробі викликати на фото. На цей рух відреагував охоронець українського боксера.

Він грубо вдарив по ній, щоб фанат прибрав її. Але Усик помітив це та заступився за вболівальника, адресувавши охоронцю слова: "Обережніше, будь ласка".

Як Усик заступився за фаната: дивитися відео

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Нагадаємо, що на кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі. Наразі Усику належать чотири з п'яти поясів (WBA, WBC, WBO, IBO), тоді як Дюбуа є чемпіоном за версією IBF.

Суперники вже зустрічались між собою у серпні 2023 року. Тоді українець здобув перемогу нокаутом у дев'ятому раунді. Загалом же Олександр виграв усі 23 поєдинки на професійному рівні, тоді як у Дюбуа 22 перемоги у 24 боях.