Битва с Уордли под вопросом: в команде Усика высказались о следующем бое украинца

Александр Усик сейчас является абсолютным чемпионом мира супертяжелой весовой категории. После победы на Даниэлем Дюбуа его обязали провести защиту пояса WBO и накануне за статус обязательного претендента дрались Фабио Уордли и Джозеф Паркер.

Британец неожиданно одержал победу и ожидалось, что точно станет следующим соперником украинца. Однако этого может так и не произойти, сообщает 24 Канал со ссылкой на Pro Boxing Fans.

Кто может стать следующим соперником Усика?

Сам украинский боксер пока не комментировал возможность битвы с Фабио Уордли, который бросил вызов Александру Усику сразу после своего триумфа. Об этом высказался директор команды действующего абсолюта Сергей Лапин.

Он отметил, что следующим соперником короля хевивейта не обязательно должен стать 30-летний британец. Менеджер объяснил, что хотел бы сначала увидеть еще один отборочный поединок за возможность подраться с Усиком – между Фабио Уордли и Мозесом Итаумой.

Это был бы действительно зрелищный поединок и серьезное испытание для обоих боксеров перед встречей с большим боссом бокса,

– заявил Лапин.

Важно. В случае отказа защищать титул, Александр Усик потеряет пояс WBO. Возможно, он пойдет на такой шаг ради более денежного боя, а потом снова попытается стать абсолютным чемпионом мира, как это уже было с титулом IBF, которым некоторое время владел Даниэль Дюбуа.

Напомним, что ранее в комментарии для издания Новини.LIVE Александр Усик заявил, что не планирует вешать перчатки на гвоздь. Он собирается боксировать до 41 года.

Кто еще есть среди потенциальных соперников Усика?