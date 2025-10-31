Британець несподівано здобув перемогу й очікувалося, що точно стане наступним суперником українця. Проте цього може так і не статися, повідомляє 24 Канал із посиланням на Pro Boxing Fans.

Читайте також "Це не залякування": легендарний тренер пояснив, що об'єднує Усика з Мухаммедом Алі

Хто може стати наступним суперником Усика?

Сам український боксер поки не коментував можливість битви з Фабіо Вордлі, який кинув виклик Олександру Усику одразу після свого тріумфу. Про це висловився директор команди чинного абсолюта Сергій Лапін.

Він зазначив, що наступним суперником короля хевівейту не обов’язково має стати 30-річний британець. Менеджер пояснив, що хотів би спершу побачити ще один відбірковий поєдинок за можливість побитися з Усиком – між Фабіо Вордлі та Мозесом Ітаумою.

Це був би справді видовищний поєдинок і серйозне випробування для обох боксерів перед зустріччю з великим босом боксу,

– заявив Лапін.

Важливо. У разі відмови захищати титул, Олександр Усик втратить пояс WBO. Можливо, він піде на такий крок заради більш грошовитого бою, а потім знову спробує стати абсолютним чемпіоном світу, як це вже було з титулом IBF, яким деякий час володів Даніель Дюбуа.

Нагадаємо, що раніше в коментарі для видання Новини.LIVE Олександр Усик заявив, що не планує вішати рукавички на цвях. Він збирається боксувати до 41 року.

Хто ще є серед потенційних суперників Усика?