У липні Усик знову став абсолютним чемпіоном світу.. Українець нокаутував Даніеля Дюбуа і тепер має проводити захист своїх поясів, повідомляє 24 Канал з посиланням на DAZN.
До теми Бій Усик – Вордлі може зірватись через українського чемпіона
З ким може зустрітися Усик?
Президент організації WBC Маурісіо Сулейман заявив, що у Олександра може з'явитися несподіваний суперник. Поки більшість очкує на бій Усика проти Вордлі, суперником українця може несподівано стати Агіт Кабаєл.
Ми ухвалимо рішення у грудні. Ви знаєте, що WBC завжди дуже гнучко підходить до питань обов'язкового захисту, особливо у надважкій вазі, де є абсолютний чемпіон. Головний претендент – Агіт Кабаєл, але у нього бій у січні. Після цього побачимо,
– заявив Сулейман.
Відзначимо, що німець став тимчасовим чемпіоном за версією WBC у лютому цього року. Кабаєл нокаутував Чжана Чжилея у шостому раунді та став обов'язковим претендентом на чемпіонський пояс.
Агіт залишився непереможним боксером, в його активі 26 перемог у 26-ти поєдинках (18 – нокаутом). У 2019 році Кабаєл вже бився із українцем Андрієм Руденком, вигравши завдяки рішенню суддів.
Читайте також Нагород не менше, ніж у батька: 12-річний син Усика запалює на турнірах в Іспанії
10 січня німець має вийти на захист титулу тимчасового чемпіона. В Обергаузені суперником Агіта має стати Тоні Йока, який виграв 14 з 17-ти боїв за кар'єру. Про це француз повідомив у себе в інстаграм.
Що відомо про наступного суперника Усика
- Після перемоги над Дюбуа Олександр запевнив, що не збирається завершувати кар'єру. Українець планує провести ще бодай один поєдинок.
- Наступним боєм українця має стати захист чемпіонського поясу WBO. Суперником українця має бути Фабіо Вордлі, який несподівано переміг Джозефа Паркера.
- Скоріш за все, бій Усика із Вордлі відбудеться вже у березні 2026 року. Раніше Усик заявляв, що планує провести лише один бій перед завершенням кар'єри.