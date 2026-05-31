Чемпион мира по боксу выбросил соперника с ринга во время боя

Незаурядный эпизод произошел в поединке за титул чемпиона WBC во втором полулегком весе. Претенденту пришлось возвращаться в ринге во время боя.

В ночь на 31 мая состоялся чемпионский бой в весовой категории 58,97 килограмма. Все могло завершиться громким скандалом, сообщает 24 Канал.

Что произошло в боксе?

В американском городе Хьюстон состоялся вечер бокса, в рамках которого свой титул защищал 32-летний обладатель пояса WBC О'Шаки Фостер.

Уже во втором раунде он сошелся в ближней борьбе с соперником Рэймондом Фордом, после которой претендент на титул вылетел за пределы ринга.

Заметим, что арибитр не стал наказывать чемпиона, а его оппонент вернулся на ринг после довольно брутального броска со стороны Фостера. В итоге, бой продлился все 12 раундов. Титул остался в О'Шаки, ведь он победил решением большинства судей.

На одной судейской записке было зафиксировано ничью 114:114, а на других двух – победа Фостера 118:110 и 116:112.

Что произошло после боя?

Было горячо в ринге и по завершении поединка. Сразу после боя у чемпиона появился звездный Шакур Стивенсон, который владеет поясом WBO двумя категориями выше.

Между боксерами сразу возникла перепалка. О'Шаки Фостер дал согласие подняться полусреднего веса (до 63,5 килограмма), чтобы попытаться отобрать титул Стивенсона.