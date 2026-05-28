Бывший наставник Энтони Джошуа Роберт Гарсия считает, что непобедимому американскому тяжеловесу Дэвиду Бенавидесу нужно идти в супертяжелый вес и сразу драться с Александром Усиком. Его слова передает ютуб-канал YSM Sports Media.

Что сказал Гарсия?

По словам специалиста, обладатель титула WBC в крузервейте (до 90,72 килограмма) Дэвид Бенавидес должен отбросить мысли о бое с кубинским представителем супертяжелого веса Фрэнком Санчесом.

Я считаю, что он должен сразу идти на бой с Усиком. Я думаю, что Бенавидес победит Усика. Да, серьезно. Я действительно так считаю. Я понимаю, что это большой риск и легким бой не будет, но я все равно думаю, что он одолеет его,

– сказал Гарсия.

Отметим, что о бое американца и украинца говорят уже некоторое время. Еще до поединка Усика против Рико Верховена о таком сценарии сообщал инсайдер Майк Коппинджер.

Он в соцсети X писал о том, что такой бой хочет организовать глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх.

Кто такой Дэвид Бенавидес?

29-летний американский боксер дебютировал на профессиональном ринге в 16-летнем возрасте.

Сейчас Дэвид выиграл все 32 поединка, из которых 26 завершил досрочно. Получал чемпионские пояса в двух весовых категориях.

В 2024 году одолел украинца Александра Гвоздика в титульном бою за звание временного чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,38 килограмма) по версии WBC.