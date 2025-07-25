После четвертого мяча в ворота Бешикташа, забитого на 5-й компенсированной минуте, представители тренерского штаба Шахтера начали праздновать в пресложе. Это вызвало агрессивную реакцию со стороны фанатов турецкого клуба, пишет 24 Канал со ссылкой на журналистку Ирину Козюпу.

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Что произошло в ложе?

После четвертого гола Шахтера, который на пятой компенсированной минуте оформил Кевин, представители тренерского штаба донецкого клуба эмоционально отреагировали на успех команды прямо в ложе для прессы. Это спровоцировало агрессивную реакцию со стороны фанатов Бешикташа, которые набросились на них.

Представители штаба "Шахтера" праздновали четвертый гол команды в ложе прессы и на них набросились болельщики Бешикташа. Но сразу вмешалась полиция и стюарды,

– написала Ирина Козюпа.

Нападение на тренерский штаб: смотрите видео

Напомним, что в конце матча болельщики турецкого клуба также забросали Дмитрия Ризныка различными предметами.