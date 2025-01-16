В среду, 15 января, состоялся матч 1/16 финала Кубка Франции между Лионом и Бургуан Жалье. Лион уступил в серии послематчевых пенальти со счетом 4:2, что вызвало возмущение среди болельщиков, пишет 24 канал со ссылкой на Le Dauphiné Libéré.

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Схватка после матча

По окончании серии пенальти болельщики Лиона устроили беспорядки на стадионе. Полиция вынуждена была применить слезоточивый газ. Стычку удалось прекратить лишь спустя 15 минут.

Также в результате инцидента известно о пострадавших. В больницу госпитализировали женщину лет 40, к счастью, она не получила серьезных травм.

В частности фанаты повредили имущество стадиона: сиденья и рекламные щиты.

Генеральный директор Лиона Лоран Прюдом осудил действия болельщиков. В своем заявлении он отметил, что клуб не будет терпеть насилие со стороны поклонников и пообещал принять меры в отношении виновных лиц.