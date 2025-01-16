У середу, 15 січня, відбувся матч 1/16 фіналу Кубка Франції між Ліоном та Бургуан Жальє. Ліон поступився у серії післяматчевих пенальті з рахунком 4:2, що викликало обурення серед вболівальників, пише 24 канал з посиланням на Le Dauphiné Libéré.

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Сутичка після матчу

По закінченню серії пенальті вболівальники Ліона влаштували заворушення на стадіоні. Поліція змушена була застосувати сльозогінний газ. Сутичку вдалося припинити лише через 15 хвилин.

Також внаслідок інциденту відомо про постраждалих. До лікарні госпіталізували жінку років 40, на щастя, вона не отримала серйозних травм.

Зокрема фанати пошкодили майно стадіону: сидіння та рекламні щити.

Генеральний директор Ліона Лоран Прюдом засудив дії вболівальників. У своїй заяві він зазначив, що клуб не буде терпіти насильство з боку шанувальників і пообіцяв вжити заходів щодо винних осіб.