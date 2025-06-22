В заключительном матче чемпионата Алжира встречались команды МК Алжир и Магра. Поединок завершился со счетом 0:0, а хозяева поля стали чемпионами страны, пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Что случилось на матче в Алжире

После финального свистка фанаты МК Алжир на верхнем ярусе во время празднования бросились вперед. Вследствие быстрого перемещения большого количества людей барьер не выдержал натиска. Это привело к разрушению конструкции.

Часть людей с высоты упали на нижний ярус. Министерство здравоохранения Алжира сообщило о трех погибших болельщиках, а еще 70 получили травмы различной степени сложности.

Видео падения болельщиков с трибуны

Пострадавшие были доставлены в три больницы. Футболисты и персонал МК Алжир обратились в медицинские учреждения, чтобы сдать кровь.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун выразил искренние соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Из-за трагедии празднование и вручение трофея чемпионства было перенесено.

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