Нападающий Болоньи забил один из самых красивых голов сезона в Серии A: эффектное видео
- Матч Болонья – Наполи завершился вничью 1:1, с голами Франка Ангисса и Дана Ндойе.
- Гол швейцарца был эффектным и может претендовать на Премию Пушкаша – он забил ударом пяткой под перекладину.
В понедельник, 7 апреля, состоялся последний поединок 31 тура итальянской Серии А по футболу. В нем Болонья дома принимала Наполи.
Команды сыграли вничью со счетом 1:1. На гол Франка Ангисса своим взятием ворот ответил Дан Ндойе, сообщает 24 Канал.
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Потенциальный претендент на Премию Пушкаша
Этот забитый мяч швейцарца не только спас ничью для хозяев, но и стал настоящим украшением поединка. Многие болельщики считают, что он является лучшим в сезоне в Серии А.
На 64-й минуте нападающий эффектно замкнул прострел Йенса Одгора. Он сделал это пяткой, а мяч залетел в сетку от перекладины.
Гол Дана Ндойе в матче Болонья – Наполи: смотрите видео
К слову. В нынешнем сезоне Дан Ндойе провел 36 матчей на клубном уровне. В них он забил восемь голов и отдал пять ассистов.
Отметим, что сейчас Болонья занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. Свой следующий поединок подопечные Винченцо Итальяно проведут 13 апреля на выезде против Аталанты, которая располагается на одну ступеньку выше.
Напомним, что в конце марта красивым голом в благотворительном матче отметился Пирло. Он забил ударом со штрафного, которому аплодировал после пропущенного мяча даже вратарь соперников.