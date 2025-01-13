В Италии оценили выступление Довбика, который спас для Ромы ничью

В воскресенье, 12 января, состоялись матчи 20 тура итальянской Серии А. В одном из них Болонья дома принимала Рому.

Игра закончилась вничью со счетом 2:2. Один зачетный балл для своей команды спас Артем Довбик, который реализовал пенальти уже в компенсированное время, информирует 24 Канал.

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Что сказали об игре Довбика

Выступление форварда сборной Украины оценили журналисты издания Giallorossi.net. Они отметили вовлеченность нападающего в атаки Ромы в первой половине встречи и поставили ему 6.5 из 10 возможных баллов:

Великолепная работа, в первом тайме все действия Ромы проходили через его ноги. Очень хладнокровно реализовал пенальти на последней секунде матча.

Что интересно, сначала этот 11-метровый удар собирался пробивать другой футболист. Однако наставник "волков" настоял, чтобы ответственность на себя взял именно украинский форвард.

Клаудио Раньери прокомментировал этот эпизод на послематчевой пресс-конференции и в целом оценил игру Артема Довбика, сообщает RomaPress.

"Довбик? Он один из первых, кто исполняет пенальти, потому что есть Дибала, Паредес и он. Другие двое не были там, и было правильно дать ему ответственность. Залевский сначала подходил к отметке, но я хотел, чтобы Артем пробил пенальти. Он очень хороший игрок, в Жироне он забивал много голов с пенальти.

Во время игр он не часто бьет по воротам, и мы также должны научиться быстрее подавать ему мяч, потому что он любит бежать в пространство. Вместо этого мы часто не отдаем ему мяч так, как должны. Думаю, что постепенно мы будем привлекать его все больше и больше", – сказал Раньери.

К слову. Гол в ворота Болоньи стал юбилейным для Артема Довбика в составе Ромы. Он провел за "волков" 25 матчей, в которых забил 10 голов и отдал три результативные передачи.

Отметим, что следующий поединок подопечные Раньери проведут против Дженоа Руслана Малиновского, который уже возобновил тренировки с мячом. Стартовый свисток прозвучит в 21:45.