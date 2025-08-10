Благодаря победам 16-летнего гонщика Александра Бондарева в Украине значительно вырос интерес к автоспорту. Юный спортсмен прокомментировал рост популярности гонок.

Победа Александра Бондарева на этапе Формулы-4 в Имоле привлекла внимание болельщиков на юного гонщика, пишет 24 Канал.

Читайте также Историческая победа, жуткая авария и путь в Формулу-1: интервью с гонщиком Бондаревым

Как Бондарев популяризирует автоспорт в Украине?

Во время интервью 24 Канал у Александра поинтересовались, может ли он в перспективе стать для Украины национальным героем, как польский пилот Формулы-1 Роберт Кубица.

Сравнение с Робертом Кубицей – это большая честь, ведь он настоящая легенда для Польши. Я чувствую, что мои выступления в Формуле-4, особенно победа в Имоле, привлекают внимание к автоспорту в Украине, и это очень круто,

– рассказал Бондарев.

В инстаграме на страницу Бондарева подписаны 38 тысяч пользователей. Спортсмена активно поддерживают во время соревнований. Среди его подписчиков есть много звезд спорта, в том числе полузащитник Шахтера и сборной Украины Георгий Судаков.

"Люди пишут мне, поддерживают, и я вижу, как люди начинают интересоваться гонками. Могу ли я стать национальным героем? Пожалуй, я еще не задумываюсь об этом так глобально, но я хочу быть примером для украинских детей, показать, что даже в сложные времена можно достигать больших целей. Если мои победы вдохновляют кого-то в Украине мечтать о Формуле-1, это уже огромная награда для меня", – сказал Бондарев.

Ранее сообщалось, как Бондарев перенес десять операций после аварии и сумел вернуться в автоспорт.