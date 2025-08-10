Вижу, как люди начинают интересоваться гонками, – Бондарев о том, что популяризирует гонки в Украине
- В Украине вырос интерес к автоспорту благодаря успехам 16-летнего гонщика Александра Бондарева, особенно после его победы на этапе Формулы-4 в Имоле.
- Александр Бондарев чувствует, что его выступления привлекают внимание к автоспорту в Украине, и стремится быть примером для украинских детей, показывая, что даже в сложные времена можно достигать больших целей.
Благодаря победам 16-летнего гонщика Александра Бондарева в Украине значительно вырос интерес к автоспорту. Юный спортсмен прокомментировал рост популярности гонок.
Победа Александра Бондарева на этапе Формулы-4 в Имоле привлекла внимание болельщиков на юного гонщика, пишет 24 Канал.
Как Бондарев популяризирует автоспорт в Украине?
Во время интервью 24 Канал у Александра поинтересовались, может ли он в перспективе стать для Украины национальным героем, как польский пилот Формулы-1 Роберт Кубица.
Сравнение с Робертом Кубицей – это большая честь, ведь он настоящая легенда для Польши. Я чувствую, что мои выступления в Формуле-4, особенно победа в Имоле, привлекают внимание к автоспорту в Украине, и это очень круто,
– рассказал Бондарев.
В инстаграме на страницу Бондарева подписаны 38 тысяч пользователей. Спортсмена активно поддерживают во время соревнований. Среди его подписчиков есть много звезд спорта, в том числе полузащитник Шахтера и сборной Украины Георгий Судаков.
"Люди пишут мне, поддерживают, и я вижу, как люди начинают интересоваться гонками. Могу ли я стать национальным героем? Пожалуй, я еще не задумываюсь об этом так глобально, но я хочу быть примером для украинских детей, показать, что даже в сложные времена можно достигать больших целей. Если мои победы вдохновляют кого-то в Украине мечтать о Формуле-1, это уже огромная награда для меня", – сказал Бондарев.
