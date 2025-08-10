Бачу, як люди починають цікавитись гонками, – Бондарев про те, що популяризує перегони в Україні
- В Україні зріс інтерес до автоспорту завдяки успіхам 16-річного гонщика Олександра Бондарева, особливо після його перемоги на етапі Формули-4 в Імолі.
- Олександр Бондарев відчуває, що його виступи привертають увагу до автоспорту в Україні, і прагне бути прикладом для українських дітей, показуючи, що навіть у складні часи можна досягати великих цілей.
Завдяки перемогам 16-річного гонщика Олександра Бондарева в Україні значно зріс інтерес до автоспорту. Юний спортсмен прокоментував зростання популярності перегонів.
Перемога Олександра Бондарева на етапі Формули-4 в Імолі привернула увагу вболівальників до юного гонщика, пише 24 Канал.
Як Бондарев популяризує автоспорт в Україні?
Під час інтерв'ю 24 Каналу в Олександра поцікавилися, чи може він в перспективі стати для України національним героєм, як польський пілот Формули-1 Роберт Кубіца.
Порівняння з Робертом Кубіцею – це велика честь, адже він справжня легенда для Польщі. Я відчуваю, що мої виступи в Формулі-4, особливо перемога в Імолі, привертають увагу до автоспорту в Україні, і це дуже круто,
– розповів Бондарев.
В інстаграмі на сторінку Бондарева підписані 38 тисяч користувачів. Спортсмена активно підтримують під час змагань. Серед його підписників є багато зірок спорту, в тому числі півзахисник Шахтаря та збірної України Георгій Судаков.
"Люди пишуть мені, підтримують, і я бачу, як люди починають цікавитись гонками. Чи можу я стати національним героєм? Мабуть, я ще не задумуюсь про це так глобально, але я хочу бути прикладом для українських дітей, показати, що навіть у складні часи можна досягати великих цілей. Якщо мої перемоги надихають когось в Україні мріяти про Формулу-1, це вже величезна нагорода для мене", – сказав Бондарев.
Раніше повідомлялося, як Бондарев переніс десять операцій після аварії та зумів повернутися в автоспорт.