Олександр Бондарев свого часу потрапив у жахливу аварію під час гонки. Український пілот Prema Racing розповів про моторошний інцидент, реабілітацію та повернення до перегонів, повідомляє 24 канал.

Що допомогло Бондареву після аварії?

13 квітня Олександр Бондарев потрапив в аварію на перегонах в Іспанії. Український пілот розповів, що отримав перелом ноги через те, що на нього наїхав карт суперника у Зуєрі.

Бондарев зізнався, що реабілітація тривала близько півроку. За цей час Олександр переніс 10 операцій, адже травма була доволі тяжкою. Пілот Prema Racing розповів, що стикався зі сумнівами стосовно поверннення до перегонів.

Були моменти, коли я сумнівався, чи зможу повернутися. Але моя сім’я, особливо мама, тато та дідусь, підтримували мене кожного дня. Я також працював із психологом, щоб подолати страх повернення на трасу. Моя мрія про Формулу-1 і любов до гонок допомогли мені не здаватися. Перша гонка після травми, LeCont Trophy у Валенсії, де я фінішував другим, показала мені, що я можу це зробити. Це дало мені впевненість, що я сильніший, ніж думав,

– розповів Бондарев.

Варто відзначити, що після аварію Олександра Бондарева підтримав Шарль Леклер з Феррарі. Іменитий гонщик Формули-1 побажав українцю не здаватись та швидкого одужання.



Леклер підтримав Бондарева: дивіться відео

Зі слів Олександра, підтримка Леклера дала величезний заряд мотивації, адже він один з його героїв у Формулі-1. Бондарев наголосив, що він дуже вдячний монегаску за його слова.

