"Проблем было очень много": украинец Бондарев рассказал, почему ушел из команды Формулы-4

Украинский гонщик Александр Бондарев покинул команду Prema, за которую выступал в Формуле-4. Решение было принято из-за проблем, возникших в итальянской команде.

Подробности прекращения сотрудничества в комментарии 24 Каналу рассказали сам Бондарев, а также его менеджер Оксана Брызгалова.

Бондарев не планирует работать с Prema

Хотя украинцы не могут раскрывать все детали, Александр отметил, что в течение сезона в команде было много проблем, которые помешали бороться за чемпионство в Формуле-4.

"Те проблемы, которые у нас были в течение сезона, – их было очень много. В какой-то момент мы поняли, что после всех этих проблем мы уже не боремся за чемпионство", – сказал гонщик.

Менеджер пилота добавила, что на их решение также повлияла смена руководства в Prema.

"К сожалению, мы стали как раз жертвами такого стечения обстоятельств, когда что-то меняется и ты не можешь остановить этот процесс", – рассказала она.

Бондарев и Бризгалова подчеркнули, что они не расстались с Prema в плохих отношениях, ведь планируют надолго остаться в автоспорте. По словам менеджерши, это произошло по обоюдному согласию.

"Общаемся ли мы в паддоке? Да, конечно. Планируем ли мы в дальнейшем работать с Prema? Наверное, нет", – рассказала она.

Что дальше для Бондарева

Украинский пилот завершит 2026 год двумя гонками за команду VAR в чемпионате FREC (региональная серия гонок Формулы-3). В течение 4 – 6 сентября Александр должен выступить в Имоле, после чего 11 – 13 сентября завершит сезон в немецком Хоккенхайме.

Менеджер Александра рассказала, что на переходе в категорию FREC настаивала команда Формулы-1 Williams, в академии которой находится гонщик. Также смена класса гонок и команды произошла из-за того, что Prema не оправдала ожиданий Бондарева.

Переход в FREC называют повышением для украинца. Александр и его менеджер заявили, что он намерен пробиться в топ-команду и выступать в этой серии в течение сезона-2027. В частности, уже сейчас у Бондарева есть предложения от сильных команд.