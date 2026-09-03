Деталі розриву співпраці у коментарі 24 Каналу розповіли сам Бондарев, а також його менеджерка Оксана Бризгалова.

Бондарев не планує працювати з Prema

Хоча усіх деталей українці не можуть розголошувати, Олександр зазначив, що протягом сезону у команді було багато проблем, які завадили боротися за чемпіонство у Формулі-4.

"Ті проблеми, які в нас були протягом сезону, – їх було дуже багато. В один момент ми зрозуміли, що після всіх цих проблем ми вже не боремося за чемпіонат”, – сказав гонщик.

Менеджерка пілота додала, що на їхнє рішення також вплинула зміна керівництва у Prema.

"На жаль, ми стали якраз жертвами такого рандому, коли щось змінюється і ти не можеш зупинити цей процес", – розповіла вона.

Бондарев та Бризгалова наголосили, що вони не розійшлися з Prema погано, адже планують надовго залишатися в автоспорті. За словами менеджерки, це відбулося за спільною домовленістю.

"Чи ми спілкуємося в падоку? Так, звичайно. Чи плануємо ми надалі працювати з Prema? Напевно ні", – розповіла вона.

Що далі для Бондарева

Український пілот завершить 2026 рік двома гонками за команду VAR у чемпіонаті FREC (регіональна серія гонок Формули-3). Протягом 4 – 6 вересня Олександр має виступити в Імолі, після чого 11 – 13 вересня завершити сезон у німецькому Хоккенхаймі.

Менеджерка Олександра розповіла, на переході у категорію FREC наполягала команда Формули-1 Williams, в академії якої перебуває гонщик. Також зміна класу перегонів та команди відбулася через те, що Prema не виправдала очікувань Бондарева.

Перехід у FREC називають підвищенням для українця. Олександр та його менеджерка заявили, що він має намір пробитися у топ-команду та виступати у цій серії протягом сезону-2027. Зокрема, вже зараз Бондарев має пропозиції від сильних колективів.