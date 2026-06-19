Нападающий сборной Испании стал героем забавного эпизода во время чемпионата мира-2026. Футболиста не узнали сотрудники отеля, где проживает команда, сообщает TyC Sports.

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Что известно об этом курьезном случае?

Курьезный инцидент произошел после одного из выходов футболиста за пределы отеля, где разместилась команда. Вернувшись обратно, Борха Иглесиас столкнулся с неожиданным препятствием — сотрудники службы безопасности не узнали игрока сборной Испании и отказались сразу пропустить его внутрь.

"Я игрок сборной. Мне нужно войти",

– сказал Иглесиас охранникам.

Те попросили его предъявить пропуск и уточнили, действительно ли он является футболистом национальной сборной.

В результате Иглесиасу пришлось связаться по телефону с представителями сборной, после чего он смог пройти на территорию отеля.

Футболисту пришлось объяснять, кто он такой, и подтверждать свою личность. Только после этого ситуацию удалось уладить, и нападающий смог вернуться в команду.

Реакция Иглесиаса быстро стала вирусной

Сам Борха отнесся к этому эпизоду с юмором. Неловкая ситуация вызвала улыбки как у партнеров по сборной, так и среди болельщиков в соцсетях, где эта история быстро стала популярной.

Для 33-летнего нападающего нынешний чемпионат мира является особенным, ведь он впервые попал в заявку сборной Испании на "Мундиаль". Нападающий провёл сильный сезон в составе "Сельты" и заслужил вызов в команду Луиса де ла Фуэнте.

Напомним, в первом матче на ЧМ-2026 испанцы сенсационно не смогли обыграть новичка мирового первенства — сборную Кабо-Верде.