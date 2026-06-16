История Роберта Лопеша больше похожа на сюжет спортивного фильма, чем на реальную жизнь. Однако именно благодаря случайности он стал одним из героев дебютного для Кабо-Верде матча на чемпионате мира, сообщает The Sun.

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Какое сообщение могло изменить всё для Лопеша?

33-летний центральный защитник Роберту Лопеш родился в Ирландии и большую часть карьеры провёл в местном футболе. Его отец родом из Кабо-Верде, однако до определенного момента футболист даже не думал о выступлениях за африканскую сборную.

Все изменилось после того, как тогдашний главный тренер национальной сборной Кабо-Верде Руй Агуаш нашел информацию о происхождении игрока и написал ему в LinkedIn. Проблема заключалась в том, что сообщение было на португальском языке, а сам Лопеш решил, что это очередная шутка или спам.

Лишь через девять месяцев тренер отправил ещё одно сообщение — на этот раз на английском. Тогда защитник решил проверить переписку, перевёл первое сообщение и понял, что получил настоящий вызов в сборную.

От LinkedIn до чемпионата мира

Лопеш согласился на предложение и дебютировал за Кабо-Верде в 2019 году. С тех пор он стал одним из лидеров команды, а также помог ей впервые в истории пробиться на чемпионат мира.

На мундиале-2026 сборная Кабо-Верде уже успела удивить футбольный мир. В стартовом матче команда сенсационно отобрала очки у сборной Испании, сыграв вничью 0:0. Лопеш провел на поле весь матч и стал одним из творцов исторического результата.

Сам футболист признается, что вызов в сборную помог ему лучше познакомиться с культурой страны своего отца и почувствовать свои корни. А теперь история с сообщением в LinkedIn стала одним из самых ярких сюжетов чемпионата мира-2026.