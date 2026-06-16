Історія Роберту Лопеша більше схожа на сюжет спортивного фільму, ніж на реальне життя. Однак саме завдяки випадковості він став одним із героїв дебютного для Кабо-Верде матчу Мундіалю, повідомляє The Sun.

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Яке повідомлення могло змінити все для Лопеша?

33-річний центральний захисник Роберту Лопеш народився в Ірландії та більшу частину кар'єри провів у місцевому футболі. Його батько родом із Кабо-Верде, однак до певного моменту футболіст навіть не думав про виступи за африканську збірну.

Усе змінилося після того, як тодішній головний тренер національної команди Кабо-Верде Руй Агуаш знайшов інформацію про походження гравця та написав йому у LinkedIn. Проблема полягала в тому, що повідомлення було португальською мовою, а сам Лопеш вирішив, що це черговий жарт або спам.

Лише через дев'ять місяців наставник надіслав ще одне повідомлення – цього разу англійською. Тоді захисник вирішив перевірити листування, переклав перше повідомлення та зрозумів, що отримав справжній виклик до збірної.

Від LinkedIn до чемпіонату світу

Лопеш погодився на пропозицію та дебютував за Кабо-Верде у 2019 році. Відтоді він став одним із лідерів команди, а також допоміг їй вперше в історії пробитися на чемпіонат світу.

На мундіалі-2026 збірна Кабо-Верде вже встигла здивувати футбольний світ. У стартовому матчі команда сенсаційно відібрала очки у збірної Іспанії, зігравши внічию 0:0. Лопеш провів на полі весь поєдинок і став одним із творців історичного результату.

Сам футболіст зізнається, що виклик до збірної допоміг йому краще пізнати культуру країни свого батька та відчути власне коріння. А тепер історія з повідомленням у LinkedIn стала одним із найяскравіших сюжетів чемпіонату світу-2026.