Гранд АПЛ сделал предложение Борнмуту по трансферу Забарного: известен ответ

Илья Забарный уже в нынешнее трансферное окно может сменить клубную прописку. Своей игрой он привлек к себе внимание ряда европейских грандов.

Главным фаворитом на него считается ПСЖ. Однако действующему победителю Лиги чемпионов пока не удалось договориться с Борнмутом, чем пытаются воспользоваться другие клубы, сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста Джеймса Уильяма.

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Кто сделал предложение по трансферу Забарного

В частности, на горизонте появился Ливерпуль. "Красные" долгое время следили за прогрессом Ильи Забарного и решили сделать официальное предложение.

Чемпион АПЛ предложил 30 миллионов фунтов стерлингов и Джо Гомеса. Однако Борнмут отклонил это предложение, ведь оно хуже, чем у ПСЖ, которое "вишни" также не спешат принимать.

Отметим, что в сезоне-2024/2025 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. В них он отметился одним ассистом.

Интересно. Также на украинского защитника претендует самый богатый клуб мира. Была информация, что для него игрок Борнмута является приоритетной целью.

Напомним, что в начале лета Илья Забарный впервые вывел сборную Украины на поле с капитанской повязкой. Он стал самым молодым капитаном "сине-желтых" за 32 года.