Главным претендентом на 22-летнего украинца долгое время считался ПСЖ. В переговорах французского клуба с "вишнями" возникли разногласия относительно суммы трансфера и этим готов воспользоваться самый богатый клуб в мире, сообщает 24 Канал со ссылкой на EPL Index.

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Кто заинтересовался Забарным

Речь идет о Ньюкасле. "Сороки" появились на горизонте после того, как действующий победитель Лиги чемпионов решил приостановить переговоры по трансферу Ильи Забарного пока участвует в Клубном чемпионате мира-2025.

Руководство английского клуба хочет усилить свой состав центральным защитником. Ньюкасл рассматривает на эту роль, кроме украинца, также Марка Гуэхи.

Отмечается, что именно трансфер Забарного является приоритетным для "сорок". Они считают, что этот переход может обойтись дешевле, чем приобретение центрбека Кристал Пэлес.

К слову. В сезоне-2024/2025 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. В них он отметился одним ассистом.

Напомним, что также на украинца претендуют Ливерпуль и Челси. Однако официальных предложений Борнмуту они пока не делали.