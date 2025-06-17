Однако французский клуб решил приостановить переговоры на определенный период. "Красно-синие" планируют позже сделать новое предложение по украинскому защитнику, информирует 24 канал со ссылкой на Paris Team.

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Переход Забарного в ПСЖ на грани срыва

ПСЖ и Борнмут не смогли договориться о сумме трансфера Ильи Забарного. "Вишни" не хочет идти на уступки и требует 70 миллионов евро, тогда как парижане предлагают 55 миллионов евро и бонусы.

ПСЖ сейчас выступает на Клубном чемпионате мира 2025 года. Поэтому "красно-синие" решили сосредоточиться на турнире и приостановить переговоры по переходу Ильи Забарного.

К слову. ПСЖ стартовал на КЧМ-2025 в США матчем против Атлетико Мадрид. Парижане уничтожили "матрасников" на старте турнира.

Ожидается, что переговоры между ПСЖ и Борнмутом возобновятся в конце июня. Парижане планируют сделать финальное предложение "вишням", если последние снова откажутся французский клуб окончательно завершит переговоры.

Между тем стало известно, что другие европейские клубы вошли в борьбу за Илью Забарного, пока ПСЖ и Борнмут не могут прийти к согласию относительно суммы трансфера лидера сборной Украины.