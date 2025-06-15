Украинский футболист Илья Забарный вместе с Борнмутом присоединился к благотворительной акции в поддержку Украины. Во время мероприятия участники создавали свечи в цветах государственного флага, пишет 24 канал со ссылкой на ФК Борнмут.

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Достойный поступок Забарного

ФК Борнмут провел акцию в поддержку украинцев, пострадавших от войны.

Особенностью события стало создание свечей в сине-желтых цветах – символа надежды для тех, кто остался без света из-за ракетных обстрелов.

На событии присутствовал защитник сборной Украины Илья Забарный, который поблагодарил всех неравнодушных за участие. Также основатель фонда "Ukraine Relief" Кароль Свяцки отметил, что подобные мероприятия имеют большую ценность.

Благотворительное мероприятие в поддержку Украины: смотрите видео

Spreading more awareness about Ukraine with Illia and @jpmorgan ️ pic.twitter.com/BmmLDE54nN - АФК Борнмут (@afcbournemouth) 14 июня, 2025 г

Напомним, что Илья Забарный неоднократно поддерживал Украину и освещал события войны в своих соцсетях. В частности зимой он отказался от трансфера в ПСЖ из-за присутствия российского голкипера Матвея Сафонова.