Український футболіст Ілля Забарний разом із Борнмутом долучився до благодійної акції на підтримку України. Під час заходу учасники створювали свічки в кольорах державного прапора, пише 24 канал з посиланням на ФК Борнмут.

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Достойний вчинок Забарного

ФК Борнмут провів акцію на підтримку українців, що постраждали від війни.

Особливістю події стало створення свічок у синьо-жовтих кольорах – символу надії для тих, хто залишився без світла через ракетні обстріли.

На події був присутній захисник збірної України Ілля Забарний, який подякував усім небайдужим за участь. Також засновник фонду "Ukraine Relief" Кароль Свяцкі зазначив, що подібні заходи мають велику цінність.

Благодійний захід на підтримку України: дивіться відео

Spreading more awareness about Ukraine with Illia and @jpmorgan ️ pic.twitter.com/BmmLDE54nN — AFC Bournemouth (@afcbournemouth) June 14, 2025

Нагадаємо, що Ілля Забарний неодноразово підтримував Україну та висвітлював події війни у своїх соцмережах. Зокрема взимку він відмовився від трансферу у ПСЖ через присутність російського голкіпера Матвія Сафонова.