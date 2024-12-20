Влітку 2024 року ПСЖ підписав російського голкіпера Матвія Сафонова. Через це команда може стикнутися з проблемами щодо можливого підписання Іллі Забарного, пише 24 канал з посиланням на L'equipe.

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Забарний може перейти в ПСЖ

Перед початком наступного сезону парижани планують посилити оборону команди. Керівництво ПСЖ серйозно націлене здійснити трансфер захисника збірної України, Іллі Забарного.

Українець є кандидатом номер один на підписання. Щодо нього навіть розпочалися попередні перемовини, однак присутність Матвія Сафонова в команді може ускладнити або унеможливити процес переходу гравця. Російський голкіпер жодного разу не засудив війну в Україні.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Ілля Забарний зіграв 16 матчів за Борнмут, у яких не відзначився результативними діями, однак гарно проявляв себе у захисті.

Відзначимо, що портал Transfermarkt оцінює українця у 38 мільйонів євро.