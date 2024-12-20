Російські війська атакували Київ балістикою. В різних районах міста будівлі та житлові забудови зазнали руйнувань, також були зафіксовані пожежі, пише 24 канал з посиланням на інстаграм дружини Івана Калюжного.

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Калюжний лишився без автомобіля

Анна Калюжна репостнула до себе в сторіс відео UNITED24 з наслідками атаки Росії по Києву.

Вона подякувала, що всі з родини залишилися живі. Однак пара залишилася без автомобіля.



Калюжна про атаку на Київ / Фото зі сторіс жінки