Російські війська атакували Київ балістикою. В різних районах міста будівлі та житлові забудови зазнали руйнувань, також були зафіксовані пожежі, пише 24 канал з посиланням на інстаграм дружини Івана Калюжного.
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Калюжний лишився без автомобіля
Анна Калюжна репостнула до себе в сторіс відео UNITED24 з наслідками атаки Росії по Києву.
Вона подякувала, що всі з родини залишилися живі. Однак пара залишилася без автомобіля.
Калюжна про атаку на Київ / Фото зі сторіс жінки