В Лиге чемпионов 2024-2025 настал черед последнего тура основного этапа, который пройдет 29 января. Внимание украинских болельщиков будет приковано к Дортмунду, где местная Боруссия будет принимать Шахтер, сообщает 24 Канал.

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Где смотреть

Матч Боруссия – Шахтер онлайн будет показан в Украине на ОТТ-платформе Megogo (канал "Megogo Футбол Первый"). Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

За час до этого, в 20:50, начнет свою работу аналитическая студия, в которой ведущие и эксперты обсудят все аспекты отчетного матча. А на сайте 24 Канала состоится текстовая онлайн-трансляция матча Боруссия – Шахтер.

Положение команд

Отметим, что "горняки" имеют призрачные шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Подопечные Марино Пушича идут на 27-м месте, в трех баллах позади проходной зоны.

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Для выхода в следующую стадию Шахтеру надо побеждать Боруссию и делать это с как можно большим счетом. Кроме этого, дончанам нужно выполнение еще трех условий в параллельных играх:

непроигрыш Милана на поле Динамо Загреб

непроигрыш Брюгге на выезде против Манчестер Сити

победа ПСЖ над Штутгартом с разницей в 4 и более голов

В свою очередь Боруссия уже обеспечила себе место в плей-офф и имеет целью побороться за прямой выход в 1/8 финала. Сейчас немцы 14-е, но до топ-восьмерки всего один балл.