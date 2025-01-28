Шахтер потерял бразильского форварда накануне решающего матча Лиги чемпионов

В среду, 29 января, состоятся матчи 8-го тура Лиги чемпионов-2024/25. Донецкий Шахтер на выезде встретится с дортмундской Боруссией.

Команда Марино Пушича сохраняет призрачные шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Для этого "горнякам" нужно обязательно побеждать Боруссию Дортмунд, пишет 24 Канал.

К теме Шахтер почти потерял шансы на плей-офф Лиги чемпионов: чего ждать от матча с кризисной Боруссией

Кадровые проблемы "горняков"

Накануне поединка Шахтер остался с одним номинальным форвардом. По информации ТаТоТаке, бразилец Эгиналду, который играл нападающего в матче с Брестом (2:0), получил травму. Из-за повреждения задней поверхности бедра 20-летний футболист пропустит от двух до трех недель.

Медицинский штаб донетчан дает более оптимистичный прогноз – бразилец вернется к тренировкам через 10 дней. Однако он все равно не успеет восстановиться к игре в Дортмунде.

Таким образом, Шахтер остался с одним номинальным центрфорвардом – Лассиной Траоре. Еще раньше команду покинул Даниил Сикан, который стал игроком турецкого Трабзонспора.