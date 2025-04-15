Боруссия выдала суперматч против Барселоны, но не смогла выбить ее из Лиги чемпионов

Каталонская команда имела запас в четыре мяча перед ответным матчем против Боруссии. Это позволило Барселоне проиграть в Дортмунде, но все равно остаться в Лиге чемпионов.

Боруссия Д – Барселона 3:1

Голы: Гирасси, 10 (пен), 49, 76 – Бенсебаини, 54 (автогол).

Лига чемпионов 2024-2025 выходит на финишную прямую. Во вторник, 15 апреля, состоялись два ответных матча 1/4 финала. В одном из них дортмундская Боруссия принимала Барселону, сообщает 24 Канал.

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Мощная Боруссия на старте

По сути, судьба путевки в полуфинал решилась еще в первой игре. Каталонцы были на голову сильнее гостей из Германии, что вылилось аж в четыре "сухих" гола в ворота Кобеля.

Поэтому в домашней встрече Боруссии помогло бы разве что чудо. Тем не менее, именно дортмундцам удалось открыть счет. На девятой минуте Щенсны скосил в собственной площадке Гросса, за что хозяева получили право на пенальти.

Видео гола Гирасси с пенальти:

Его эффектно реализовал Гирасси. В общем Боруссия удивила в первом тайме, ведь не дала Барсе создать ни одного момента. При этом Щенсны был вынужден сделать аж семь сейвов до перерыва. Реальные шансы отличиться имели Байер, Адееми и Бенсебаини.

Впрочем в первом тайме немцам удалось забить лишь раз, поэтому их шансы со временем таяли. Возобновились надежды после второго мяча от Гирасси, который тот забил после углового и скидки Бенсебаини.

Второй гол Боруссии:

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Роковой автогол

Впрочем, уже через несколько минут алжирец стал антигероем битвы, срезав мяч в свои ворота после прострела Фермина Лопеса. Этот гол заставлял Боруссию забивать еще трижды.

Автогол от Бенсебаини:

Барсе удалось выровнять игру, а дортмундцы взяли время на передышку. Интрига возобновилась на 76 минуте, когда Гирасси удалось оформить хет-трик. Араухо после прострела неудачно выбил мяч прямо в ноги Серу, которому оставалось только расстрелять ворота Щенсны.

Как Гирасси оформил хет-трик:

Боруссия на кураже продолжила давление, однако защита каталонцев не дала сопернику забить еще хотя бы раз. Хотя классный момент был у Свенссона, а Брандт даже смог отличиться. Однако перед этим у партнера по команде был офсайд.

Таким образом, каталонцы проходят в полуфинал, однако их игра на "Сигнал Идуна Парк" вызывает определенные беспокойства у фанатов команды. Следующим соперником Барселоны станет Бавария или Интер.