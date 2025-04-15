Во вторник, 15 апреля, в Лиге чемпионов 2024-2025 состоятся два четвертьфинальных матча. Один из них пройдет в Дортмунде, где местная Боруссия сойдется с Барселоной, сообщает 24 Канал.

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Барса в огне

Команда Ганса-Дитера Флика де-факто решила вопрос прохода в следующую стадию в первой встрече. Барселона забила "шмелям" четыре "сухих" гола дома. Дубль оформил Левандовский, еще по мячу на счету Рафиньи и Ямаля.

Таким образом Дортмунду надо разве что поверить в чудо. Только победа в четыре мяча переведет встречу в экстратаймы, во что мало верится. Лишь раз за всю историю Лиги чемпионов команда отыгралась после 0:4 в первой игре.

В 2017-м именно Барселоне это удалось в дуэли с ПСЖ, дома каталонцы торжествовали 6:1. Сейчас же у Боруссии будет возможность громко хлопнуть дверью на прощание, тогда как для гостей – возможность улучшить статистику для своих лидеров.

К примеру, Левандовский имеет уже 105 голов в Лиге чемпионов, отставая только от Месси и Роналду. Кроме того поляк вместе с Рафиньей бьются за звание топ-бомбардира этого сезона. Роберт оформил уже 11 мячей, тогда как бразилец – 12.

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Где смотреть

Матч Боруссия Дортмунд – Барселона онлайн можно будет посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO. Начало поединка – 15 апреля в 22:00 (по киевскому времени). Перед игрой транслятор организует студию с экспертами, которые обсудят встречу на стадионе "Сигнал Идуна Парк".

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи Боруссия Дортмунд – Барселона. Здесь также будут опубликованы видео голов и обзор всего матча с самыми интересными его моментами