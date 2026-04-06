Теперь на Родине он стал национальным героем и получит в подарок то, о чем дети из футбольной академии могут пока только мечтать, пишет Kari Sports в фейсбуке.

Что произошло во время матча Босния и Герцоговина – Италия?

Готовясь к возможной серии пенальти, тренерский штаб Италии подготовил для Джанлуиджи Доннаруммы шпаргалку со списком игроков сборной Боснии, выполняющих стандарты, и типичным направлением их ударов.

Голкипер спрятал этот листок возле полотенца за лицевой линией. Но 14-летний Афан Чизмич это заметил и украл у итальянского капитана его записи. В конце концов победителями в футбольной лотерее стали именно боснийцы.

Как отметили болбоя, который украл бумажку у Доннаруммы?

Чизмич оказался очень талантливым молодым игроком: в 12 матчах за свою юношескую команду он забил уже 18 мячей.

Представители боснийского национального телевидения нашли парня и наградили его поездкой на чемпионат мира 2026 года, где он станет почетным гостей делегации медийщиков.

Сам Афан решил выставить украденные записи Доннаруммы на аукцион, средства от которого пойдут на благотворительность.

