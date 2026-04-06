Тепер на Батьківщині він став національним героєм і отримає у подарунок те, про що діти з футбольної академії можуть поки тільки мріяти, пише Kari Sports у фейсбуку.

Дивіться також Італійський політик закликав забрати тренера в українців після провалу у відборі на ЧС-2026

Що сталося під час матчу Боснія і Герцоговина – Італія?

Готуючись до можливої серії пенальті, тренерський штаб Італії підготував для Джанлуїджі Доннарумми шпаргалку зі списком гравців збірної Боснії, які виконують стандарти, і типовим напрямком їхніх ударів.

Голкіпер заховав цей листок біля рушника за лицьовою лінією. Але 14-річний Афан Чізміч це помітив і поцупив у італійського капітана його записи. Зрештою переможцями у футбольній лотереї стали саме боснійці.

Як відзначили болбоя, який вкрав папірець у Доннарумми?

Чізміч виявився дуже талановитим молодим гравцем: у 12 матчах за свою юнацьку команду він забив вже 18 м'ячів.

Представники боснійського національного телебачення знайшли хлопця і нагородили його поїздкою на чемпіонат світу 2026 року, де він стане почетним гостей делегації медійників.

Сам Афан вирішив виставити вкрадені записи Доннарумми на аукціон, кошти від якого підуть на благодійність.

Як в Італії відреагували на непотрапляння на чемпіонат світу?