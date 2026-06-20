Рекорд ЧМ: нападающий сборной Нидерландов стал лишь четвертым в истории, а Швеция вновь пережила дежавю

На чемпионате мира-2026 продолжается второй тур, и одним из его матчей стала встреча Нидерландов со Швецией. Нидерландцы уверенно разгромили соперника со счётом 5:1, забив сразу два дубля.

Нападающий сборной Нидерландов Брайан Бробби вошел в историю мирового футбола благодаря своему выступлению в этом матче. Нападающему понадобилось всего 16 минут и 12 секунд с момента стартового свистка, чтобы дважды отличиться в воротах соперника, сообщает Opta Analyst.

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Что сделал Бробби в матче против Швеции?

Этот результат стал четвертым самым быстрым дублем с начала игры за всю историю чемпионатов мира. Бробби продемонстрировал невероятную эффективность, обеспечив своей команде мощный старт в сверхважном поединке.

Топ-4 самых быстрых дублей в истории чемпионатов мира:

Лукас Подольски (Германия) – 11:35 (против Швеции, 2006)

Роналдо (Бразилия) – 12:16 (против Коста-Рики, 2002)

Гэри Линекер (Англия) – 13:46 (против Польши, 1986)

Брайан Бробби (Нидерланды) – 16:12 (против Швеции, 2026)

Интересно, что шведская сборная уже во второй раз становится "жертвой" подобного: ровно 20 лет назад аналогичным достижением в матче против скандинавов отличился немец Лукас Подольски.

Как Нидерланды сыграли со Швецией?

Благодаря этой победе "оранжевые" набрали 4 очка и возглавили турнирную таблицу. Нидерланды с первых минут полностью захватили инициативу и продемонстрировали очень эффективную игру в атаке.

Уже на 5-й минуте Брайан Бробби открыл счёт, а на 17-й он же оформил дубль. После перерыва Коди Гакпо забил третий гол на 47-й минуте и уже через семь минут отличился во второй раз, доведя счёт до разгромного. На 59-й минуте Энтони Эланга забил единственный гол престижа для Швеции, а в конце встречи, на 89-й минуте, Крисенсио Саммервилл поставил финальную точку в матче.

В заключительном туре группового этапа, который состоится 26 июня, Нидерланды сыграют против Туниса, а Швеция против Японии.