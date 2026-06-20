Швеция в стартовом матче разгромила Тунис со счётом 5:1, тогда как Нидерланды не смогли удержать победу над Японией, сыграв вничью 2:2. Как прошёл матч Нидерланды – Швеция, расскажет 24 Канал.

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Нидерланды – Швеция 5:1

Голы: Бробби, 5, 17, Гакпо, 47, 54, Саммервилл, 89 – Эланга, 59

Сборная Нидерландов с первым свистком взяла мяч под свой контроль. Результат не заставил себя ждать. Уже на 5-й минуте Брайан Бробби открыл счёт в матче. Шведская оборона не успела опомниться, как на 17-й минуте нападающий оформил дубль, удвоив преимущество своей команды.

Первый гол Брайана Бробби: смотрите видео от МЕГОГО

До традиционной паузы на перерыв в первой половине тайма Нидерланды полностью доминировали на поле. Короткий перерыв пошел на пользу шведам — команда заметно активизировалась и выровняла игру. Переломить ход встречи до свистка на перерыв им не удалось, хотя реальный шанс был. На 45-й минуте Густаф Лагербильке отправил мяч в сетку ворот Нидерландов, однако судьи отменили гол из-за офсайда.

Второй гол Нидерландов: смотрите видео

В начале второго тайма Нидерланды снова быстро отличились голом — уже на 47-й минуте забил Коди Гакпо.

Третий гол в матче: смотрите видео

Гакпо, последовав примеру Бробби, тоже отличился дублем уже на 54-й минуте.

Гол Коди Гакпо: смотрите видео

Швеция всё же пыталась спасти этот матч и в конце концов ей удалось забить гол. На 59-й минуте отличился Энтони Эланга.

Первый гол Швеции: смотрите видео

Нидерланды решили окончательно решить исход этого матча, поставив точку в конце игры — на 89-й минуте отличился Крисенсио Саммервилл.

Гол Саммервилла: смотрите видео

Поединок завершился уверенной победой Нидерландов со счётом 5:1.

Следующий матч Нидерланды проведут 26 июня против Туниса, а Швеция в тот же день сыграет с Японией.