Детство в Казахстане и служба в советской армии: как выглядели братья Кличко в молодости

Братья Кличко благодаря успехам в спорте были и остаются визитной карточкой нашего государства на международной арене. Украинские чемпионы долгое время доминировали в супертяжелом дивизионе, поделив титулы между собой.

Легендарные братья Кличко достигли невероятных высот в спорте и сумели себя реализовать после завершения карьеры. 24 Канал подготовил подборку ретро-материалов о выдающихся украинских боксеров.

Читайте также В Украине или Германии: где сейчас живет Владимир Кличко

Как в детстве выглядели братья Кличко?

Виталий и Владимир Кличко родились в семье военного. Их отец Владимир Родионович Кличко был военным летчиком. Семья будущих чемпионов часто переезжала с места на место.

Старший из братьев родился 19 июля 1971 года в селе Беловодское Киргизской ССР.

Маленький Виталий Кличко / фото из открытых источников

Впоследствии семья переехала в Казахстан, где в городе Семипалатинске родился Владимир. В 1976 году Виталию было уже 5 лет и он взял под опеку младшего брата.

Виталий Кличко держит на руках своего брата, 1977 год / фото из открытых источников

Кличко-старший помогал родителям в воспитании Володи. Свои первые шаги, и не только в спорте, будущий "Доктор Стальной Молот" делал под пристальным присмотром брата.

Владимир делает первые шаги под присмотром Виталия / фото из открытых источников

Виталий и Владимир Кличко вместе со своими родителями / фото из открытых источников

С 1980 по 1985 год семья Кличко проживала в городке Мимонь (тогда еще Чехословакия – 24 Канал). Там в Центральной группе войск Советской армии проходил службу Владимир Родионович Кличко. Только в 1985 году семья вернулась в Украину. Отметим, что отец и мама братьев Кличко были уроженцами Киевщины.

Владимир Родионович и Надежда Ульяновна со своими сыновьями / фото из открытых источников

В детстве Виталий мечтал стать космонавтом. Это и неудивительно, ведь семья Кличко тогда проживала вблизи космодрома "Байконур".

Мы жили в одном из гарнизонов возле Байконура. Тогда все мечтали быть космонавтами. Помню, тогда каждый запуск космического корабля – это событие. Мы забирались на крышу пятиэтажки, брали у отца бинокль, а далеко на горизонте стояла ракета, что подсвечивалась прожекторами,

– вспоминал Кличко-старший.

Виталий и Владимир в детстве / фото из открытых источников

А вот Володя в детстве проявил предпринимательские способности. Тогда кумирами советских детей были американские актеры Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне. Фильмы с их участием были запрещены в СССР, а фотографии невозможно было достать. Как-то братья раздобыли журнал с фотографиями кумиров и пересняли их на фотоаппарат. В школьном дворе Володя реализовывал подпольные фото звезд за 20 копеек.

Виталий и Владимир Кличко / фото из открытых источников

Первые шаги в спорте братьев Кличко

Виталий Кличко с детства увлекся единоборствами – боксом и карате. В 1986 году он в компании друзей просматривал по телевизору бой Майка Тайсона. Тогда он пообещал побить "Железного Майка" и забрать его пояс. Мечта осуществилась наполовину: Кличко завладел титулами Тайсона, но бой с ним не провел.

Виталий и Владимир Кличко в молодости / фото из открытых источников

А вот Володя имел другие планы на взрослую жизнь. Он хотел стать медиком и поступить в медицинское училище.

"Моя основная мотивация была – медицинский колледж. В Киеве на Лесном массиве находилось профильное ПТУ, Куда я нацелился поступать после восьмого класса - хотел быть лором. Но мне сказали: "парень, тебе всего 14 лет и у тебя неполное среднее образование. Поэтому ты будешь два года учиться на медбрата, а потом мы тебя на третий год переведем уже на ухо-горло-нос", – вспоминал Кличко-младший.

Тогда Владимир уже занимался боксом и ему порекомендовали поступить в школу-интернат олимпийского профиля в городе Бровары. Учебное заведение охотно забрало перспективного спортсмена.

"Я поехал туда посмотреть, что к чему только с одной мыслью: переживу там два года, поеду – как брат – по заграницам, тоже кока-колу привезу ему, джинсы, а потом пойду учиться на врача", – вспоминал Владимир.

В итоге оба брата стали спортсменами. Виталий и Владимир занимались боксом. Старший из братьев даже успел стать чемпионом СССР по этому виду спорта.

Владимир и Виталий Кличко в юности / фото из инстаграма Владимира Кличко

Как Виталий Кличко столкнулся с "дедовщиной" в советской армии?

Старший из братьев Кличко проходил службу в советской армии и столкнулся со всеми ее "прелестями". Вот как Виталий вспоминал первые дни пребывания в воинской части.

"Наша часть стояла в Беларуси. Только пришили погоны, форму выдали. Затем каждого проверяли, кто на что способен. Я прибыл в часть, и один дед сразу поручил мне таскать воду. Он был в два раза меньше меня – салагу, которого видно за пол километра. Я отказался: буду выполнять приказы только старших по званию. А кто ты? Ты такой же, как я, рядовой", – рассказывал Виталий.

Виталий Кличко с сослуживцем / фото из открытых источников

Дело могло завершиться дракой. Кличко всю ночь не спал и ожидал, что ему устроят "темную". Однако все завершилось хеппи-эндом для Виталия.

Утром на построении вдруг объявляют о том, что среди новичков, прибывших в часть, есть чемпион Советского Союза по боксу. Так я сразу стал уважаемым авторитетом,

– рассказал Виталий.

Виталий Кличко был авторитетом среди солдат / фото из открытых источников

Кличко в начале спортивной карьеры

Виталий Кличко, как уже упоминалось выше, параллельно с боксом занимался кикбоксингом. Он дважды становился чемпионом мира среди любителей и четыре раза среди профессионалов. Один из боев он провел против будущей легенды ММА Игоря Волчанчина, которого недавно в кино сыграл Александр Усик.

Виталий Кличко / фото из открытых источников

В 1996 году Виталий должен был участвовать в Олимпиаде в Атланте. Однако из-за положительного теста на стероиды его не допустили к соревнованиям. Вместо него в Америку поехал Владимир, который стал олимпийским чемпионом.

Братья Кличко с первым тренером Владимиром Золотаревым / фото из открытых источников

В том же году братья подписали контракт с промоутерской компанией. Владимир и Виталий за данными BoxRec в один день дебютировали на профессиональном ринге. Старший из братьев нокаутировал опытного американца Тони Брэдхема, а младший легко разобрался с мексиканцем Фабином Мезой.

Виталий и Владимир в начале профессиональной карьеры / фото из открытых источников

С этих поединков начался путь братьев Кличко на Олимп супертяжелого дивизиона. О Виталии и Владимире узнал весь мир. Долгое время с братьями ассоциировали Украину, но это уже совсем другая история.