Дитинство у Казахстані та служба в радянській армії: як виглядали брати Клички у молодості

Брати Клички завдяки успіхам у спорті були та залишаються візитівкою нашої держави на міжнародній арені. Українські чемпіони тривалий час домінували у надважкому дивізіоні, поділивши титули між собою.

Легендарні брати Клички досягли неймовірних висот у спорті та зуміли себе реалізувати після завершення кар'єри. 24 Канал підготував добірку ретро-матеріалів про видатних українських боксерів.

Як у дитинстві виглядали брати Клички?

Віталій та Володимир Клички народилися у родині військового. Їхній батько Володимир Родіонович Кличко був військовим льотчиком. Сім'я майбутніх чемпіонів постійно переїжджала з місця на місце.

Старший із братів народився 19 липня 1971 року у селі Біловодське Киргизької РСР.

Маленький Віталій Кличко / фото з відкритих джерел

Згодом родина переїхала до Казахстану, де у місті Семипалатинську народився Володимир. У 1976 році Віталію було вже 5 років і він взяв під опіку молодшого брата.

Віталій Кличко тримає на руках свого брата, 1977 рік / фото з відкритих джерел

Кличко-старший допомагав батькам у вихованні Володі. Свої перші кроки, і не тільки у спорті, майбутній "Доктор Сталевий Молот" робив під пильним наглядом брата.

Володимир робить перші кроки під наглядом Віталія / фото з відкритих джерел

Віталій і Володимир Клички разом зі своїми батьками / фото з відкритих джерел

З 1980 по 1985 рік родина Кличків проживала у містечку Мімонь (тоді ще Чехословаччина – 24 Канал). Там у Центральній групі військ Радянської армії проходив службу Володимир Родіонович Кличко. Лише у 1985 році родина повернулася до України. Зазначимо, що батько і мама братів Кличків були уродженцями Київщини.

Володимир Родіонович і Надія Ульянівна зі своїми синами / фото з відкритих джерел

У дитинстві Віталій мріяв стати космонавтом. Це й не дивно, адже родина Кличків тоді проживала поблизу космодрому "Байконур".

Ми жили в одному з гарнізонів біля Байконуру. Тоді усі мріяли бути космонавтами. Пам'ятаю, тоді кожний запуск космічного корабля – це подія. Ми забиралися на дах п'ятиповерхівки, брали у батька бінокль, а далеко на горизонті стояла ракета, що підсвічувалась прожекторами,

– згадував Кличко-старший.

Віталій та Володимир у дитинстві / фото з відкритих джерел

А от Володя у дитинстві виявив підприємницькі здібності. Тоді кумирами радянських дітей були американські актори Арнольд Шварценеггер та Сільвестр Сталлоне. Фільми за їхньою участю були заборонені в СРСР, а фотографії неможливо було дістати. Якось брати роздобули журнал зі світлинами кумирів та перезняли їх на фотоапарат. У шкільному дворі Володя реалізовував підпільні фото зірок за 20 копійок.

Віталій та Володимир Клички / фото з відкритих джерел

Перші кроки у спорті братів Кличків

Віталій Кличко з дитинства захопився єдиноборствами – боксом і карате. У 1986 році він у компанії друзів переглядав по телевізору бій Майка Тайсона. Тоді він пообіцяв побити "Залізного Майка" та забрати його пояс. Мрія здійснилася наполовину: Кличко заволодів титулами Тайсона, але бій з ним не провів.

Віталій і Володимир Клички в молодості / фото з відкритих джерел

Натомість Володя мав інші плани на доросле життя. Він хотів стати медиком та вступити у медичне училище.

"Моя основна мотивація була – медичний коледж. У Києві на Лісовому масиві знаходилося профільне ПТУ, Куди я націлився вступати після восьмого класу — хотів бути лором. Але мені сказали: "хлопець, тобі всього 14 років і у тебе неповна середня освіта. Тому ти будеш два роки навчатися на медбрата, а потім ми тебе на третій рік переведемо вже на вухо-горло-носа", – згадував Кличко-молодший.

Тоді Володимир вже займався боксом і йому порекомендували вступити в школу-інтернат олімпійського профілю в місті Бровари. Навчальний заклад залюбки забрав перспективного спортсмена.

"Я поїхав туди подивитися, що до чого тільки з однією думкою: перебуду там два роки, поїду – як брат – по закордонах, теж кока-колу привезу йому, джинси, а потім піду вчитися на лікаря", – згадував Володимир.

У підсумку обоє братів стали спортсменами. Віталій та Володимир займалися боксом. Старший з братів навіть встиг стати чемпіоном СРСР з цього виду спорту.

Володимир і Віталій Клички в юності / фото з інстаграму Володимира Кличка

Як Віталій Кличко зіткнувся з "дідівщиною в радянській армії?

Старший з братів Кличків проходив службу в радянській армії та зіткнувся з усіма її "принадами". Ось як Віталій згадував перші дні перебування у військовій частині.

"Наша частина стояла у Білорусі. Щойно пришили погони, форму видали. Потім кожного перевіряли, хто на що здатний. Я прибув у частину, і один дід одразу доручив мені тягати воду. Він був у два рази менший за мене – салагу, якого видно за пів кілометра. Я відмовився: виконуватиму накази тільки старших за званням. А хто ти? Ти такий самий, як я, рядовий", – розповідав Віталій.

Віталій Кличко з товаришем по службі / фото з відкритих джерел

Справа могла завершитися бійкою. Кличко всю ніч не спав та очікував, що йому влаштують "темну". Проте все завершилося хепі-ендом для Віталія.

Вранці на шикуванні раптом оголошують про те, що серед новачків, хто прибув до частини, є чемпіон Радянського Союзу з боксу. Так я одразу став шановним авторитетом,

– розповів Віталій.

Віталій Кличко був авторитетом серед солдатів / фото з відкритих джерел

Клички на початку спортивної кар'єри

Віталій Кличко, як вже згадувалося вище, паралельно з боксом займався кікбоксингом. Він двічі ставав чемпіоном світу серед аматорів та чотири рази серед професіоналів. Один з боїв він провів проти майбутньої легенди ММА Ігоря Вовчанчина, якого нещодавно в кіно зіграв Олександр Усик.

Віталій Кличко / фото з відкритих джерел

У 1996 році Віталій повинен був брати участь в Олімпіаді в Атланті. Однак через позитивний тест на стероїди його не допустили до змагань. Замість нього в Америку поїхав Володимир, який став олімпійським чемпіоном.

Брати Клички з першим тренером Володимиром Золотарьовим / фото з відкритих джерел

У тому ж році брати підписали контракт з промоутерською компанією. Володимир та Віталій за даними BoxRec в один день дебютували на професійному рингу. Старший з братів нокаутував досвідченого американця Тоні Бредгема, а молодший легко розібрався з мексиканцем Фабіном Мезою.

Віталій та Володимир на початку професійної кар'єри / фото з відкритих джерел

З цих поєдинків розпочався шлях братів Кличків на Олімп надважкого дивізіону. Про Віталія та Володимира дізнався увесь світ. Тривалий час з братами асоціювали Україну, але це вже зовсім інша історія.