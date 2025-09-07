Полузащитник киевского Динамо Владимир Бражко решил порвать с холостяцкой жизнью. 23-летний футболист сделал предложение руки и сердца популярной блогерше Даше Квитковой.

6 сентября стало поворотным в отношениях Владимира Бражко и Даши Квитковой. Звезда Динамо подарил дорогое кольцо своей невесте и сделал предложение, пишет 24 Канал.

Как Квиткова отреагировала на предложение Бражко?

В этот день Бражко пригласил возлюбленную в гольф-клуб. Именно там хавбек Динамо сделал предложение Даше. Популярная блогерша была на седьмом небе от счастья и ответила: "Тысячу раз "да". Владимир тоже был не менее красноречивым: "Самое желанное “Да”".

Бражко сделал предложение Квитковой / фото из инстаграма блогера

Где сейчас Бражко и почему не в лагере сборной Украины?

Зимой 2025 года Владимир Бражко мог стать игроком английского Вулверхэмптона. "Волки" предлагали за опорного хавбека 20 миллионов евро. Однако руководство столичного клуба отказало представителю АПЛ.

Владимир сильно расстроился, что его не отпустили в Англию. Полузащитник проиграл конкуренцию в составе Николаю Михайленко и все чаще оказывался на скамейке запасных.

Из-за уменьшения игровой практики Бражко выпал из основной обоймы сборной Украины. Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров не вызвал полузащитника на сентябрьские матчи отбора на ЧМ-2026, оставив его в резервном списке.

Бражко оказался вне заявки / фото Getty Images

Впрочем, благодаря этой паузе в выступлениях за сборную Владимир успел сделать предложение любимой Даше.

Отметим, что контракт Бражко с "бело-синими" действует до 30 июня 2030 года. Ориентировочная стоимость футболиста по данным Transfermarkt составляет 12 миллионов евро. После продажи Владислава Ваната в Жирону, Владимир Бражко стал самым дорогим игроком Динамо и самым большим активом клуба. Вот такой ценный бриллиант достался Даше Квитковой.

Как развивались отношения Бражко и Квитковой?

Впервые о романе Даши Квитковой и Владимира Бражко стало известно в мае 2025 года. Тогда подписчики звезд догадались об их отношениях после публикации загадочных фото в соцсетях.

Тогда некоторые сомневались, что их отношения зайдут так далеко из-за разницы в возрасте: Владимиру сейчас 23 года, а Даше – 27.

Кроме того, известная блогерша воспитывает 4-летнего сына от предыдущего брака. Однако Владимир быстро нашел общий язык с маленьким Львом.

В июне Квиткова провожала Бражка на молодежное Евро-2025. Теперь уже стало понятно о серьезных отношениях у влюбленных.

9 июля Бражко опубликовал совместное фото с Квитковой, положив конец всем слухам.

Логическим продолжением истории любви стало предложение, которое сделал Бражко Квитковой.

Квиткова в объятиях Бражко / фото из инстаграма блогера