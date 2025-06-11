Самые сексуальные украинские футболисты на Евро-2025, которые украдут сердца болельщиц

В четверг, 12 июня, сборная Украины по футболу стартует на молодежном Евро-2025. В Словакии "сине-желтые" гарантированно сыграют три матча: против Дании, Финляндии и Нидерландов.

В Словакию Унаи Мельгоса взял с собой в Словакию собой 23 исполнителей. 24 Канал выделил нескольких футболистов украинской "молодежки", которые могут приятно удивить своей игрой на чемпионате Европы-2025, но и влюбить в себя большое количество болельщиц.

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Самые красивые футболисты Украины на молодежном Евро-2025

Георгий Ермаков (Александрия / Маккаби Хайфа)

Георгий Ермаков точно заслужил своей игрой присутствовать во многих украинских рейтингах. Первый номер Александрии провел великолепный сезон в аренде и внес весомый вклад в получение серебряных наград УПЛ-2024/2025. В розыгрыше первенства Ермаков провел 32 матча, в которых пропустил 24 гола и 15 игр отыграл на ноль.



Георгий Ермаков / Фото из инстаграма голкипера

Своими выступлениями 23-летний вратарь, контракт которого принадлежит Маккаби Хайфа, привлек внимание красивой половины фанатского движения. Однако посягать на Георгия поклонницам футбола не следует. Сердце вратаря Александрии, который 30 июня 2025 года вернется в израильский клуб, занято роскошной блондинкой.

Пара частенько делится в соцсетях совместным контентом.

Георгий Ермаков с любимой / Фото из инстаграма футболиста

Владимир Бражко (Динамо)

Владимир Бражко – опорный полузащитник киевского Динамо, который уже дебютировал за главную команду Сергея Реброва. Владимир поедет в составе украинской "молодежки" на Евро-2025.



Владимир Бражко / Фото из инстаграма футболиста

Просто огромное количество болельщиц сходило с ума от красавчика в центре поля столичного клуба. Девушки посещали матчи Динамо и мечтали познакомиться с Владимиром. А его теплые отношения с мамой еще больше влюбляли в него пылких болельщиц футбола.

Но в мае 2025-го года сердца фанаток были разбиты вдребезги. Бражку начали приписывать роман с известной инфлюенсеркой Дашей Квитковой. Пару вместе уже заметили на свадьбе защитника Динамо Максима Дячука. Также девушка, которая очень похожа на Квиткову, провожала футболиста на Евро-2025 в Словакию. Несмотря на это все пара до сих пор не комментирует никак этих отношений, а также не выкладывает совместного контента, где было бы видно их лица. Даша регулярно щеголяет большими букетами цветов, а Владимир подогревает интерес завуалированными фотографиями.

За страницей футболиста Динамо в инстаграме следит почти 64 тысячи подписчиков.

Владимир Бражко / Фото из инстаграма опорника Динамо

В сезоне-2024/2025 Бражко принял участие в 37-ми матчах Динамо (во всех турнирах), в которых отметился 5 голами и 4 ассистами. СМИ активно сватали Владимира в английский Вулверхэмптон. Однако была информация, что киевляне отклонили предложение. Контракт Бражко с киевским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

Богдан Вьюнник (Лехия)

Богдан Вьюнник – украинский легионер в польском футболе. Нападающий выступает за польскую Лехию с марта прошлого года, когда со скандалом покинул донецкий Шахтер.



Богдан Вьюнник / Фото Getty Images

23-летний футболист является одним из секс-символов в списке украинских футболистов. Богдан является активным пользователем соцсетей, где регулярно делится фотографиями не только из футбольной жизни, но и за пределами поля. Вьюнник находится в отличной физической форме, которую постоянно улучшает в спортзале.

Видео тренировки Вьюнника

За талантливым нападающим следят более 31 тысячи подписчиков в инстаграме, где у футболиста уже есть 367 опубликованных сообщений.

Богдан Вьюнник / Фото из инстаграма футболиста

За Лехию в сезоне-2024/2025 Вьюнник провел 33 поединка, в которых отметился 7 голами и 4 результативными передачами.

Илья Крупский (Ворскла / Металлист 1925)

Илья Крупский – 20-летний фланговый защитник, выступавший на правах аренды в полтавской Ворскле, которая впервые в своей истории вылетела из УПЛ. Контракт Крупского принадлежит харьковскому Металлисту, который повысился в классе из Первой лиги.



Илья Крупский / Фото из инстаграма футболиста

В своем инстаграме молодой футболист выкладывает фотографии с матчей, а также публикует фото с отдыха. В профиле Ильи нет ни одного из фото с девушкой, поэтому этот факт наталкивает болельщиц на то, что у игрока нет второй половинки. На него подписано более 3 тысяч фанов.

В сезоне-2024/2025 Крупский провел 27 матчей – 2 ассиста.

Илья Крупский / Фото из инстаграма защитника

Владислав Великан (Колос)

Также в наш рейтинг отнесли лидера ковалевского Колоса в сезоне УПЛ-2024/2025 Владислава Велетня. 22-летний правый вингер прекрасно проявил себя в первенстве, отметившись 4 голами и 5 ассистами в 27-ми матчах.



Владислав Великан / Фото из инстаграма футболиста

Правда, сердце талантливого футболиста группы атаки занято. Поэтому футбольные болельщицы могут только позавидовать любимой Владислава.

Владислав Великан / Фото из инстаграма игрока

Следует вспомнить, что футболист был в территориальной обороне Киева в начале полномасштабного вторжения. После полуторагодичной службы Владислав был демобилизован в августе 2023-го года и вернулся к активной карьере в футболе.

Валентин Рубчинский (Динамо)

Замыкает наш рейтинг динамовец Валентин Рубчинский. 23-летний полузащитник Динамо, который не является стабильным игроком основным от Александра Шовковского.



Валентин Рубчинский / Фото киевского Динамо

В сезоне-2024/2025 Рубчинский принял участие в 31-м матче киевлян, в которых забил 3 гола.

В инстаграме за жизнью футболиста следят чуть больше, как 3,2 тысячи подписчиков. Интересно, что Валентин очень пассивно ведет свой профиль в соцсети. Последний раз там была опубликована фотография еще в прошлом году, и то ее опубликовал и обозначил клубный аккаунт Динамо Киев.

Самостоятельно Валентин делал последнее сообщение еще 2 августа 2023-го года. В профиле нет ни одного упоминания о девушке. Поэтому не исключено, что Рубчинский входит в список завидных холостяков украинского футбола.

Валентин Рубчинский / Фото киевского клуба