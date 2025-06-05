Всего испанский специалист пригласил 23 футболиста. На групповом этапе украинцы сыграют против Дании, Финляндии и Нидерландов, сообщает 24 канал со ссылкой на УАФ.

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Заявка Украины на Евро-2025

Согласно регламенту в заявку сборной Украины U-21 попали 3 голкипера и 20 полевых игроков. Стоит отметить, что Егор Ярмолюк, которого Брентфорд не хотел отпускать, поедет на турнир.

Заявка сборной Украины U-21 на Евро-2025 / Фото УАФ

Напомним, что молодежный чемпионат Европы U-21 состоится в Словакии. Сборная Украины U-21 начнет турнир матчем против Дании в Прешове – 12 июня.