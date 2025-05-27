Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоси огласил список игроков вызванных на товарищеский матч против Испании. В перечне футболистов отсутствует полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк, пишет 24 Канал со ссылкой на ТаТоТаке.

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Почему Ярмолюк рискует пропустить Евро-2025

По информации источника, Брентфорд не горит желанием отпускать своего полузащитника на турнир. Дело в том, что у Егора накопился дискомфорт в тазобедренной области. Это требует правильного восстановления и терапии в межсезонный период.

Участие в молодежном Евро-2025 может навредить Ярмолюку подойти в боевой готовности к старту нового сезона в АПЛ. Футболист рискует травмироваться и выбыть на длительное время.

Украинская ассоциация футбола уже больше недели ведет консультации с медицинской службой Брентфорда, чтобы найти компромисс. Дальнейшая судьба футболиста зависит от врачей. Если они примут решение о хирургическом вмешательстве, тогда Ярмолюку придется пропустить ЧЕ-2025.

Справка. Молодежное Евро-2025 состоится в Словакии с 11 по 28 июня. Сборная Украины будет играть в квартете D. Соперниками "сине-желтых" по группе являются сборные Финляндии, Нидерландов и Дании.

Напомним, что в прошлом сезоне Егор Ярмолюк сыграл 35 поединков за "пчел" во всех турнирах, но результативными действиями не отличился.

Полузащитник уже вызывался в главную команду Украины, за которую сыграл два поединка. В составе U-21 Ярмолюк сыграл 14 матчей и забил один гол.