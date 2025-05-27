Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоси оголосив список гравців викликаних на товариський матч проти Іспанії. У переліку футболістів відсутній півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк, пише 24 Канал з посиланням на ТаТоТаке.

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Чому Ярмолюк ризикує пропустити Євро-2025

За інформацією джерела, Брентфорд не горить бажанням відпускати свого півзахисника на турнір. Річ у тім, що у Єгора накопичився дискомфорт у тазостегновій ділянці. Це потребує правильного відновлення та терапії в міжсезонний період.

Участь в молодіжному Євро-2025 може нашкодити Ярмолюку підійти у бойовій готовності до старту нового сезону в АПЛ. Футболіст ризикує травмуватися та вибути на тривалий термін.

Українська асоціація футболу вже понад тиждень веде консультації з медичною службою Брентфорда, щоб знайти компроміс. Подальша доля футболіста залежить від лікарів. Якщо вони ухвалять рішення про хірургічне втручання, тоді Ярмолюку доведеться пропустити ЧЄ-2025.

Довідка. Молодіжне Євро-2025 відбудеться у Словаччині з 11 по 28 червня. Збірна України гратиме у квартеті D. Суперниками "синьо-жовтих" по групі є збірні Фінляндії, Нідерландів та Данії.

Нагадаємо, що у минулому сезоні Єгор Ярмолюк зіграв 35 поєдинків за "бджіл" у всіх турнірах, але результативними діями не відзначився.

Півзахисник вже викликався у головну команду України, за яку зіграв два поєдинки. У складі U-21 Ярмолюк відіграв 14 матчів та забив один гол.