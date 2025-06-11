Найсексуальніші українські футболісти на Євро-2025, які вкрадуть серця уболівальниць

У четвер, 12 червня, збірна України з футболу стартує на молодіжному Євро-2025. У Словаччині "синьо-жовті" гарантовано зіграють три матчі: проти Данії, Фінляндії та Нідерландів.

У Словаччину Унаї Мельгоса взяв із собою 23 виконавців. 24 Канал виділив декількох футболістів української "молодіжки", які можуть приємно здивувати своєю грою на чемпіонаті Європи-2025, а й закохати у себе велику кількість уболівальниць.

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Найкрасивіші футболісти України на молодіжному Євро-2025

Георгій Єрмаков (Олександрія / Маккабі Хайфа)

Георгій Єрмаков точно заслужив своєю грою бути присутнім у багатьох українських рейтингах. Перший номер Олександрії провів чудовий сезон в оренді та зробив вагомий внесок у здобуття срібних нагород УПЛ-2024/2025. У розіграші першості Єрмаков провів 32 матчі, у яких пропустив 24 голи та 15 ігор відіграв на нуль.



Георгій Єрмаков / Фото з інстаграму голкіпера

Своїми виступами 23-річний воротар, контракт якого належить Маккабі Хайфа, привернув увагу красивої половини фанатського руху. Однак зазіхати на Георгія прихильницям футболу не слід. Серце воротаря Олександрії, який 30 червня 2025 року повернеться до ізраїльського клубу, зайняте розкішною білявкою.

Пара частенько ділиться у соцмережах спільним контентом.

Георгій Єрмаков із коханою / Фото з інстаграму футболіста

Володимир Бражко (Динамо)

Володимир Бражко – опорний півзахисник київського Динамо, який вже дебютував за головну команду Сергія Реброва. Володимир поїде у складі української "молодіжки" на Євро-2025.



Володимир Бражко / Фото з інстаграму футболіста

Просто величезна кількість уболівальниць шаленіла від красунчика у центрі поля столичного клубу. Дівчата відвідували матчі Динамо та мріяли познайомитись із Володимиром. А його теплі стосунки із мамою ще більше закохували у нього палких уболівальниць футболу.

Але у травні 2025-го року серця фанаток були розбиті вщент. Бражку почали приписувати роман із відомою інфлюенсеркою Дашою Квітковою. Пару разом вже помітили на весіллі захисника Динамо Максима Дячука. Також дівчина, яка дуже схожа на Квіткову, проводжала футболіста на Євро-2025 у Словаччину. Попри це все пара досі не коментує ніяк цих стосунків, а також не викладає спільного контенту, де було б видно їх обличчя. Даша регулярно хизується великими букетами квітів, а Володимир підігріває інтерес завуальованими світлинами.

За сторінкою футболіста Динамо в інстаграмі стежить майже 64 тисячі підписників.

Володимир Бражко / Фото з інстаграму опорника Динамо

У сезоні-2024/2025 Бражко взяв участь у 37-ми матчах Динамо (в усіх турнірах), у яких відзначився 5 голами та 4 асистами. ЗМІ активно сватали Володимира в англійський Вулверхемптон. Однак була інформація, що кияни відхилили пропозицію. Контракт Бражка із київським клубом розрахований до 30 червня 2029 року.

Богдан В'юнник (Лехія)

Богдан В'юнник – український легіонер у польському футболі. Нападник виступає за польську Лехію із березня минулого року, коли зі скандалом покинув донецький Шахтар.



Богдан В'юнник / Фото Getty Images

23-річний футболіст є одним із секс-символів у списку українських футболістів. Богдан є активним користувачем соцмереж, де регулярно ділиться світлинами не лише із футбольного життя, а й поза межами поля. В'юнник перебуває у відмінній фізичній формі, яку постійно покращує у спортзалі.

Відео тренування В'юнника

За талановитим нападником стежать понад 31 тисяча підписників в інстаграмі, де у футболіста вже є 367 опублікованих дописів.

Богдан В'юнник / Фото з інстаграму футболіста

За Лехію у сезоні-2024/2025 В'юнник провів 33 поєдинки, у яких відзначився 7 голами та 4 результативними передачами.

Ілля Крупський (Ворскла / Металіст 1925)

Ілля Крупський – 20-річний фланговий захисник, який виступав на правах оренди у полтавській Ворсклі, яка вперше у своїй історії вилетіла із УПЛ. Контракт Крупського належить харківському Металісту, який підвищився у класі із Першої ліги.



Ілля Крупський / Фото з інстаграму футболіста

У своєму інстаграмі молодий футболіст викладає світлини із матчів, а також публікує фото із відпочинку. У профілі Іллі немає жодного із фото дівчиною, тому цей факт наштовхує уболівальниць на те, що у гравця немає другої половинки. На нього підписано понад 3 тисячі фанів.

У сезоні-2024/2025 Крупський провів 27 матчів – 2 асисти.

Ілля Крупський / Фото з інстаграму захисника

Владислав Велетень (Колос)

Також до нашого рейтингу віднесли лідера ковалівського Колоса у сезоні УПЛ-2024/2025 Владислава Велетня. 22-річний правий вінгер чудово проявив себе у першості, відзначившись 4 голами та 5 асистами у 27-ми матчах.



Владислав Велетень / Фото з інстаграму футболіста

Щоправда, серце талановитого футболіста групи атаки зайняте. Тому футбольні уболівальниці можуть лише позаздрити коханій Владислава.

Владислав Велетень / Фото з інстаграму гравця

Слід пригадати, що футболіст був у територіальній обороні Києва на початку повномасштабного вторгнення. Після півторарічної служби Владислав був демобілізований у серпні 2023-го року та повернувся до активної кар'єри у футболі.

Валентин Рубчинський (Динамо)

Замикає наш рейтинг динамівець Валентин Рубчинський. 23-річний півзахисник Динамо, який не є стабільним гравцем основним від Олександра Шовковського.



Валентин Рубчинський / Фото київського Динамо

У сезоні-2024/2025 Рубчинський взяв участь у 31-му матчі киян, у яких забив 3 голи.

В інстаграмі за життям футболіста стежать трохи більше, як 3,2 тисячі підписників. Цікаво, що Валентин дуже пасивно веде свій профіль у соцмережі. Востаннє там була опублікована світлина ще минулого року, і те її опублікував та позначив клубний акаунт Динамо Київ.

Самостійно Валентин робив останній допис ще 2 серпня 2023-го року. У профілі немає жодної згадки про дівчину. Тому не виключено, що Рубчинський входить у список завидних холостяків українського футболу.

Валентин Рубчинський / Фото київського клубу