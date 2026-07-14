Норвегия по-прежнему остается единственной сборной, которую бразильцы до сих пор не смогли победить. Впрочем, сами норвежцы также завершили выступление на турнире, уступив Англии в четвертьфинале, сообщает 24 Канал.

Что сказал президент Бразилии после выступления сборной на ЧМ-2026?

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Сильва раскритиковал игроков национальной сборной, которые решили не возвращаться на родину вместе с официальной делегацией после вылета с чемпионата мира. Об этом сообщает издание UOL Esporte.

Во время своего выступления в Технологическом институте Мауа в Сан-Каэтану-ду-Сул глава государства выразил возмущение поступком спортсменов. По его словам, самолет, который взял команду, вернулся в Бразилию практически пустым.

Команда, которая летела с большим количеством людей, вернулась сама. В самолете сборной почти никого не осталось. Какой позор. Только один игрок вернулся на самолете. Зато если бы мы выиграли, здесь бы все танцевали,

– заявил Лула да Сильва.

Единственным футболистом, воспользовавшимся официальным рейсом делегации и прилетевшим обратно в Бразилию, стал защитник Фламенго Данило.

После поражения и раннего вылета из турнира звездный нападающий Неймар официально объявил о завершении карьеры в составе национальной сборной.

В то же время, несмотря на волну критики и болезненный вылет команды, главный тренер Карло Анчелотти сохранил свою должность. Бразильская конфедерация футбола выразила итальянскому специалисту полное доверие и продлила с ним контракт до середины 2030 года.