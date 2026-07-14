Норвегія й надалі залишається єдиною збірною, яку бразильці досі не змогли перемогти. Втім, самі норвежці також завершили виступи на турнірі, поступившись Англії у чвертьфіналі, повідомляє 24 Канал.

Що сказав президент Бразилії після виступу збірної на ЧС-2026?

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва розкритикував гравців національної збірної, які вирішили не повертатися на батьківщину разом із офіційною делегацією після вильоту з чемпіонату світу. Про це повідомляє видання UOL Esporte.

Під час свого виступу в Технологічному інституті Мауа в Сан-Каетану-ду-Сул глава держави висловив обурення вчинком спортсменів. За його словами, літак, який забирав команду, повернувся до Бразилії фактично порожнім.

Команда, яка летіла з великою кількістю людей, повернулася сама. У літаку збірної майже нікого не залишилося. Який сором. Лише один гравець повернувся літаком. Зате якби ми виграли, тут би всі танцювали,

– заявив Лула да Сілва.

Єдиним футболістом, який скористався офіційним рейсом делегації та прилетів назад до Бразилії, став захисник Фламенго Даніло.

Після поразки й раннього вильоту з турніру зірковий форвард Неймар офіційно повідомив про завершення кар'єри у складі національної команди.

Водночас, попри хвилю критики та болісний виліт команди, головний тренер Карло Анчелотті зберіг свою посаду. Бразильська конфедерація футболу висловила італійському фахівцеві повну довіру та продовжила з ним контракт до середини 2030 року.