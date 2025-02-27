Миколенко оформил первое результативное действие в сезоне АПЛ и помог Эвертону избежать поражения

Украинский игрок сыграл немаловажную роль в ничейной встрече Эвертона против Брентфорда. Николаю удалось отдать ассист и огорчить команду Ярмолюка.

Брентфорд– Эвертон 1:1

Голы: Висса, 45+4– О'Брайен, 77.

В чемпионате Англии на этой неделе проходят матчи 27 тура АПЛ сезона 2024-2025. В среду, 26 февраля, была вынесена встреча между двумя командами, за которые выступают украинцы. Брентфорд принимал Эвертон, сообщает 24 Канал.

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Первый ассист в сезоне

Егор Ярмолюк и Виталий Миколенко вышли на встречу с первых минут. Первый тайм остался за Брентфордом, перед перерывом лондонцев вперед вывел Висса.

А вот во втором тайме Эвертон прижал соперника и сумел восстановить паритет на 77 минуте. Важное участие в этом мяче принял Виталий Миколенко, который отличился ассистом.

Видео ассиста Миколенко:

Украинец точно дал на голову О'Брайена, который точно пробил в угол ворот хозяев. В конце концов, этот гол позволил Эвертону вырвать ничью во встрече. Оба наших соотечественника пробыли на поле весь матч, а Ярмолюк еще успел заработать желтую карточку.

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По итогам тура Эвертон опустился на 15 место и может пропустить вперед Вест Хэм. Впрочем, расстояние от зоны вылета сохраняется солидное– 15 баллов. Брентфорд остался на 11-й позиции.